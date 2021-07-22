Цена бензина АИ-95 впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну

Биржевые цены бензина марок АИ-92 и АИ-95 опять обновили исторические максимумы. Стоимость АИ-95 впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, по итогам торгов цена на топливо марки АИ-95 за сутки выросла на 0,3% — до 60,029 тысячи рублей за тонну, отмечается в сообщении.

Цена на АИ-92 обновляет свой исторический максимум уже пятый день подряд. В частности, на сегодняшний день стоимость тонны топлива составила 57,597 тысячи рублей. Рост составил 0,94% за день.

Цены на бензин с начала года уже неоднократно обновляли исторические максимумы.

Ранее в ЛУКОЙЛе оценили возможность снижения цен на бензин до 20 рублей. Стоимость бензина может снизиться только при условии, что национальная валюта будет укрепляться.