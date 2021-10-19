Российские нефтяники предложили майнить биткоины на месторождениях

Минпромторг, Минцифры и ЦБ обсуждают проект российских нефтекомпаний по добыче криптовалюты на их месторождениях. Для этого предлагается использовать так называемый попутный нефтяной газ. Проект может быть интересен иностранным инвесторам, в первую очередь бизнесменам из Китая, где майнинг запрещён, пишет «Коммерсант».

7 сентября замглавы Минпромторга Василий Шпак направил в Минцифры и ЦБ письмо с просьбой дать свои отзывы на возможность использования российского оборудования на нефтяных месторождениях для майнинга криптовалюты. Энергия для работы центров обработки данных, необходимых для майнинга, будет добываться из так называемого попутного нефтяного газа. Для этого предполагается организовать в России производство соответствующих энергетических установок с возможностью последующего экспорта.

Собеседник, близкий к Минпромторгу, говорит, что одна из крупных российских нефтедобывающих компаний хотела бы масштабировать свой проект по майнингу, но этот сегмент юридически не урегулирован. Такой проект был запущен компанией «Газпром нефть» в 2020 году на месторождении в Ханты-Мансийском АО. По мнению главы Ассоциации участников отрасли ЦОД Игоря Дорофеева, идея использовать энергию попутного газа на местах для собственных нужд выглядит интересно, однако сам этот бизнес является непрофильным и весьма затратным.

Как пояснил глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России Александр Журавлёв, запрета на майнинг в России нет, но криптовалюта не может быть использована как средство платежа или обмена. По его мнению, нефтяные компании могут создавать центры обработки данных или предоставлять избыточные мощности инвесторам из Китая, где майнинг официально запрещён. В связи с этим советник адвокатского бюро ЕПАМ Елена Авакян отмечает, что перед реализацией проекта необходимо решить вопросы налогообложения: майнеры, которые арендуют центры обработки, должны будут платить налог на прибыль в Китае, рискуя попасть под уголовное преследование.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что массовая добыча криптовалюты изнашивает электросети Иркутска и приводит к отключениям электроэнергии. В связи с этим губернатор обратился к вице-премьеру РФ Александру Новаку и предложил ввести дифференциацию энерготарифов для населения, как это уже сделано в Крыму и Севастополе.