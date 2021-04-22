Российские металлурги вступили в картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката. Об этом сообщается на странице ведомства в Telegram.
Дело заведено в отношении АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие «Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания «Красо».
Как отмечается, служба проверила ряд организаций, направила необходимые запросы и проанализировала поступившие от граждан, организаций и органов власти данные.
Признаки антиконкурентного соглашения обнаружили при участии в торгах на поставку металлопроката. Если нарушения подтвердятся, организации будут оштрафованы.
Ранее ФАС зафиксировала признаки картеля на торгах детским питанием для медучреждений. Согласно данным ведомства, участники 21 аукциона, общая сумма контрактов которых составляет около 50 млн рублей, поддерживали стоимость продукции сразу в шести регионах.