Российские металлурги вступили в картельный сговор

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В Министерстве финансов России рассказали, каким образом будет профинансирована реализация озвученных в послании президента Федеральному собранию мер. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на источники в ведомстве.

По оценке министра финансов Антона Силуанова, на реализацию мер потребуется 400 млрд рублей. В частности, деньги будут выделены из резервного фонда правительства, который создан для финансирования не предусмотренных бюджетом расходов....