Российские кинотеатры собрали за неделю свыше 54 млн рублей

https://static.news.ru/photo/2189fad6-d869-11ea-9336-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Кассовые сборы российских кинотеатров с 30 июля по 5 августа 2020 года составили 54,2 млн рублей.

Совокупные кассовые сборы составили 54,2 млн рублей, было продано 192 тысячи билетов на 29,6 тысячи сеансов, проведённых в 541 точке кинопоказа, — привели данные из Единой автоматизированной информационной системы на сайте Фонда кино в «Коммерсанте».

Российские кинотеатры постепенно стали открываться с 15 июля 2020 года.

Как сообщает издание, в Москве кинотеатры, театры и концертные залы заработали с 1 августа 2020 года. При посещении их действуют определённые правила, которые предполагают наполненность зала не более, чем на 50%, а также не более трёх тысяч занятых мест.

Ранее NEWS.ru писал, в Москве театры, цирки и концертные залы обязаны проверять температуру посетителей на входе. Людей с визуальными признаками ОРВИ или температурой больше 37 градусов не будут пропускать внутрь.