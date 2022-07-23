Российские банки заявили о готовности снижать ставки по ипотеке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время российские банки готовы начать снижать ставки по кредитам, включая ипотечные. Об этом РИА Новости сообщили в отечественных финансовых организациях. Однако в целом там пока не определились с ценовыми параметрами кредитных продуктов.

В минувшую пятницу, 22 июля, Банк России снизил ключевую ставку сразу на полтора процентных пункта, до 8% годовых. В этой связи крупнейшие банки страны — Сбербанк и ВТБ — объявили о снижении ставок по ипотеке на 0,6 процентного пункта с 26 и 25 июля соответственно. Также в ВТБ планируют снизить ставки по потребительским кредитам на 0,5 процентного пункта. В свою очередь в Альфа-банке после решения Центробанка объявили, что улучшили условия по данному кредитованию.

В ходе опроса несколько банков сообщили РИА Новости, что также намереваются снижать ставки, однако не указали сроки, когда новые параметры вступят в силу. При этом МТС-банк планирует снижение ставок в среднем на 1,5 процентного пункта, «Ренессанс-кредит» — на 1–1,5 процентного пункта.

В банке «Зенит» рассказали о планах по снижению ставки по всем программам розничного кредитования, включая ипотеку, автомобильные и потребительские кредиты. Совкмобанк намерен снизить ставки по ипотеке и по автокредитам. Абсолют Банк, МКБ, АТБ, банк «ДОМ.РФ» примут решение по ставкам в ближайшее время. Росбанк, «Русский стандарт» и «Хоум Кредит» объявили, что намерены регулировать ставки с учётом конъюнктуры рынка.

Ранее в Центробанке допустили дальнейшее снижение ключевой ставки во втором полугодии 2022 года, однако не исключается, что нового снижения может и не произойти. Соответствующее решение будет приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции финансовых рынков.