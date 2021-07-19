Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации

Задуматься об оптимизации числа отделений и развитии удалённых сервисов заставила пандемия коронавируса российские банки. Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.
По словам аналитика, согласно данным Банка России на 1 июля 2021 года, за минувший год число головных офисов действующих кредитных организаций
Основной причиной таких сокращений Максим Осадчий называет отзыв и добровольное аннулирование лицензий.
Кроме того, происходит оптимизация банковских сетей с целью сокращения издержек. Ещё один фактор — банковская цифровизация, способствующая переходу на удаленные каналы обслуживания, — полагает аналитик.
Тренд на онлайн-обслуживание прослеживался и раньше, но пандемия активизировала данный процесс. По словам руководителя региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергея Данилова, такой формат не в состоянии полностью заменить личное взаимодействие, особенно в том случае, когда речь идёт о крупных суммах.
По мнению эксперта, в будущем офисы финансовых компаний продолжат существовать. Закрываться будут лишь малоэффективные отделения, неудачно расположенные или дублирующие друг друга.
Ранее сообщалось, что крупные российские банки впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay.