Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации

Задуматься об оптимизации числа отделений и развитии удалённых сервисов заставила пандемия коронавируса российские банки. Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

По словам аналитика, согласно данным Банка России на 1 июля 2021 года, за минувший год число головных офисов действующих кредитных организаций сократилось на 49, филиалов на 88, дополнительных офисов на 554. Лидерами по сокращению последних стали Московская область (143), Москва (114) и Санкт-Петербург (57).

Основной причиной таких сокращений Максим Осадчий называет отзыв и добровольное аннулирование лицензий.

Кроме того, происходит оптимизация банковских сетей с целью сокращения издержек. Ещё один фактор — банковская цифровизация, способствующая переходу на удаленные каналы обслуживания, — полагает аналитик.

Тренд на онлайн-обслуживание прослеживался и раньше, но пандемия активизировала данный процесс. По словам руководителя региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергея Данилова, такой формат не в состоянии полностью заменить личное взаимодействие, особенно в том случае, когда речь идёт о крупных суммах.

По мнению эксперта, в будущем офисы финансовых компаний продолжат существовать. Закрываться будут лишь малоэффективные отделения, неудачно расположенные или дублирующие друг друга.

Ранее сообщалось, что крупные российские банки впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay.