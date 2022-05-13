Российская экономика получила рекордный торговый профицит из-за санкций

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На фоне сокращения импорта и поддержания экспорта на прежнем уровне в России наблюдается рекордный торговый профицит, пишет The Economist. Отмечается, что торговый профицит может достигнуть $250 млрд и более чем в два раза превысить уровень 2021 года. Аналитики добавляют, что эффективность антироссийских санкций достигла своего максимума и вряд ли новые рестрикции смогут нанести ещё больший урон экономике РФ, даже несмотря на возможный ввод нефтяного эмбарго.

Импорт сократился из-за санкций, <...> российским потребителям и фирмам стало сложнее приобретать западные товары. При этом экспорт выстоял, санкции не мешают поставкам нефти и газа остальному миру, а рост цен на энергоносители увеличил доходы Москвы, — сообщается в публикации.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила доходы от продажи нефти и нефтепродуктов на 50% с начала 2022 года вопреки антироссийским санкциям. В этом году российские нефтедобывающие компании зарабатывают порядка $20 млрд ежемесячно от совокупных продаж сырья. Российские поставки идут своим чередом, несмотря на приближающееся эмбарго энергоресурсов РФ со стороны Евросоюза. При этом сокращение поставок российского дизельного топлива и мазута усугубило напряжённость на мировых рынках.