В России заявили о беспокойстве бизнесменов из-за национализации Глава РСПП Шохин заявил о беспокойстве бизнесменов из-за национализации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Шохин

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил о беспокойстве бизнесменов из-за процессов национализации, сообщает РБК. Он добавил, что такой курс государства может привести к несправедливости в отношении их собственников.

Мне кажется, что стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников, — заявил Шохин.

Также Шохин отметил, что крупный бизнес «плохо реагирует» на сообщения о планах национализации.

У нас никто не знает, кто в очереди может быть следующим, — подытожил он.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Елена Драпеко полностью согласна с блогером Дмитрием Пучковым (Гоблином), который предложил конфисковывать имущество финансирующих ВСУ деятелей культуры. В разговоре с NEWS.ru парламентарий добавила, что в этот список нужно внести и олигархов — например, Романа Абрамовича и Олега Дерипаску.

25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом, согласно которому активы Fortum были переданы под временное управление Росимуществу. Под действие президентского указа также подпала немецкая компания Uniper. Речь шла о 98,23% акций ПАО «Фортум» и 83,73% акций ПАО «Юнипро». В Кремле отмечали, что эти действия были приняты в соответствии с российским законодательством.