В Госдуме предложили конфисковать имущество олигархов, поддерживающих ВСУ Депутат Госдумы Драпеко призвала конфисковать имущество Абрамовича и Дерипаски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Елена Драпеко полностью согласна с блогером Дмитрием Пучковым (Гоблином), который предложил конфисковывать имущество финансирующих ВСУ деятелей культуры. В разговоре с NEWS.ru парламентарий добавила, что в этот список нужно внести и олигархов — например, Романа Абрамовича и Олега Дерипаску.

Полностью разделяю мнение Дмитрия Пучкова, тут дело и не только в деятелях культуры, я бы и по Абрамовичу подумала, и по Дерипаске, которые финансируют ВСУ. Деятели культуры — это мелкие сошки и пешки в этой игре. А вот поговорить с нашими олигархами и задать им неудобные вопросы было бы очень уместно, — рассказала Драпеко.

Ранее сообщалось, что Абрамович не стал переводить Украине средства, полученные от продажи принадлежавшего ему футбольного клуба «Челси». Абрамович отказывается ставить свою подпись под тем, чтобы замороженные властями Великобритании 2,3 млрд фунтов (около $3 млрд) были отправлены Украине. Согласно данным газеты, миллиардер хочет, чтобы деньги распределили между Россией и Украиной.

Дерипаска же попал под национализацию активов на Украине. Речь идет о Николаевском глиноземном заводе, а также о компаниях по добыче полезных ископаемых «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежеловский карьер».