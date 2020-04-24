Польская нефтегазовая компания PGNiG обвинила российский полугосударственный «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража и заявила, что обратится в Еврокомиссию. Суть демарша PGNiG сводится к простому намёку — пересчитать цены на газ, поставленный в последние недели. Пока эта европейская страна так и не получила ответа из Москвы.



В Варшаве заявили, что российская компания выставила счета за топливо без учёта решения суда, а также не прислала скорректированные счета-фактуры.

PGNiG уверена, что формула контракта изменилась автоматически в момент объявления решения суда. PGNiG заявляет, что «своевременно и в полном объёме» оплачивает газ по новой формуле.

Польская компания обозвала поведение нашего «Газпрома» злоупотреблением доминирующим положением (попросту говоря, упрекнула в монополизме), напомнила о недавно урегулированном антимонопольном расследовании Европейской комиссии в отношении «Газпрома» и пригрозила, что подумывает о новой жалобе в ЕК.

Это является грубым нарушением условий Ямальского контракта, поскольку на момент объявления решения арбитражного трибунала новая формула ценообразования автоматически стала частью контракта, — утверждают в польской компании (цитата по РИА Новости).

Ямальский контракт, который предусматривает ежегодные поставки в Польшу газа объёмом до десяти миллиардов кубометров, был подписан в 1996 году и действует до 2022 года. Летом 2018-го PGNiG получила от Стокгольма право требовать снижения цены на российский газ.

В конце марта, напоминает «Интерфакс», польская компания заявила, что выиграла у «Газпрома» дело и имеет право на возврат полутора миллиардов долларов.

Беда не приходит одна

Надо сказать, что все эти газоэкспортные неприятности с Польшей происходят на фоне ещё одной негативной новости. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, покупатели в ЕС и Азии отменили погрузку около 20 грузов сжиженного природного газа (СПГ) с поставкой в июне. Причём большая часть отменённой погрузки СПГ приходится на США.

В докризисный период доходы бюджета от экспорта газа были в три раза ниже, чем от экспорта нефти. В частности, это связано с более низкими объёмами и тем, что СПГ не облагается экспортной пошлиной. Поэтому падение экспорта газа ударит по бюджету, но не так сильно, как нефть. Александр Сидоров ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Спрос и спотовые цены на газ на европейском рынке находятся под давлением не только приостановки экономик из-за коронавируса, но в большей степени из-за существенных запасов газа, которые остались у европейских стран после тёплой зимы, объясняет директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков. Так, в феврале запасы в Европе были на 48% выше средних пятилетних значений. Поэтому спрос на газ на европейском рынке будет в этом году довольно слабым и восстановится он, скорее всего, в следующем году, после прохождения нового отопительного сезона.

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На азиатских рынках имеет место избыточное предложение СПГ на фоне достаточно низкого спроса из-за приостановки экономик. Низкие цены на газ повышают его конкурентоспособность по отношению к углю. И в случае достаточно длительного периода низких цен можно ожидать существенных вводов энергомощностей на газе по причинам экономического характера. Это позволит поддержать и увеличить спрос на газ, но при условии сохранения невысоких цен на него. Александр Шураков директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

На самом деле, рассуждает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, снижение экспорта сжиженного природного газа наблюдается в первую очередь в Америке. И это оказывает существенное негативное влияние на добычу газа в США, что связано в основном с технологиями добычи, а именно — сланцевого природного газа. Вполне вероятно, что если ситуация не изменится в ближайшее время, то некоторые газодобывающие предприятия должны будут сократить объём производства или вовсе остановиться.

Поставки СПГ в Европу усилили дисбаланс на европейском газовом рынке и стали одной из причин снижения цен на газ, поэтому сокращение импорта СПГ европейскими потребителями может снизить степень затоваривания голубым топливом и вызвать повышение спотовых цен на газ, отчего выиграет «Газпром», который и продаёт примерно 20% объёмов на спотовом рынке и имеет часть долгосрочных контрактов со спотовой привязкой. Сергей Суверов старший аналитик «БКС Премьер» старший аналитик «БКС Премьер»

С другой стороны, отмечает Суверов, в случае повышения цен поставки СПГ могут восстановиться, кроме того, из-за карантинных мер в Европе упал спрос на газ и электроэнергию со стороны промышленных покупателей. По разным оценкам, потребление электроэнергии снизилось примерно на 10% в марте. Поэтому интегральный эффект на бизнес «Газпрома» в этих условиях всё же пока ограниченный.

По расчётам, выполненным специально для NEWS.ru ведущим аналитиком ИК «ВЕЛЕС Капитал» Александром Сидоровым, падение российского газового экспорта в текущей ситуации станет троекратным: с $7,9 млрд в 2019 году до $2,6 млрд в 2020 году.