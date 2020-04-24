Польская нефтегазовая компания PGNiG обвинила российский полугосударственный «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража и заявила, что обратится в Еврокомиссию. Суть демарша PGNiG сводится к простому намёку — пересчитать цены на газ, поставленный в последние недели. Пока эта европейская страна так и не получила ответа из Москвы.
В Варшаве заявили, что российская компания выставила счета за топливо без учёта решения суда, а также не прислала скорректированные счета-фактуры.
PGNiG уверена, что формула контракта изменилась автоматически в момент объявления решения суда. PGNiG заявляет, что «своевременно и в полном объёме» оплачивает газ по новой формуле.
Польская компания обозвала поведение нашего «Газпрома» злоупотреблением доминирующим положением (попросту говоря, упрекнула в монополизме), напомнила о недавно урегулированном антимонопольном расследовании Европейской комиссии в отношении «Газпрома» и пригрозила, что подумывает о новой жалобе в ЕК.
Это является грубым нарушением условий Ямальского контракта, поскольку на момент объявления решения арбитражного трибунала новая формула ценообразования автоматически стала частью контракта, — утверждают в польской компании (цитата по РИА Новости).
Ямальский контракт, который предусматривает ежегодные поставки в Польшу газа объёмом до десяти миллиардов кубометров, был подписан в 1996 году и действует до 2022 года. Летом 2018-го PGNiG получила от Стокгольма право требовать снижения цены на российский газ.
В конце марта, напоминает «Интерфакс», польская компания заявила, что выиграла у «Газпрома» дело и имеет право на возврат полутора миллиардов долларов.
Беда не приходит одна
Надо сказать, что все эти газоэкспортные неприятности с Польшей происходят на фоне ещё одной негативной новости. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, покупатели в ЕС и Азии отменили погрузку около 20 грузов сжиженного природного газа (СПГ) с поставкой в июне. Причём большая часть отменённой погрузки СПГ приходится на США.
В докризисный период доходы бюджета от экспорта газа были в три раза ниже, чем от экспорта нефти. В частности, это связано с более низкими объёмами и тем, что СПГ не облагается экспортной пошлиной. Поэтому падение экспорта газа ударит по бюджету, но не так сильно, как нефть.
Спрос и спотовые цены на газ на европейском рынке находятся под давлением не только приостановки экономик из-за коронавируса, но в большей степени из-за существенных запасов газа, которые остались у европейских стран после тёплой зимы, объясняет директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков. Так, в феврале запасы в Европе были на 48% выше средних пятилетних значений. Поэтому спрос на газ на европейском рынке будет в этом году довольно слабым и восстановится он, скорее всего, в следующем году, после прохождения нового отопительного сезона.
На азиатских рынках имеет место избыточное предложение СПГ на фоне достаточно низкого спроса из-за приостановки экономик. Низкие цены на газ повышают его конкурентоспособность по отношению к углю. И в случае достаточно длительного периода низких цен можно ожидать существенных вводов энергомощностей на газе по причинам экономического характера. Это позволит поддержать и увеличить спрос на газ, но при условии сохранения невысоких цен на него.
На самом деле, рассуждает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, снижение экспорта сжиженного природного газа наблюдается в первую очередь в Америке. И это оказывает существенное негативное влияние на добычу газа в США, что связано в основном с технологиями добычи, а именно — сланцевого природного газа. Вполне вероятно, что если ситуация не изменится в ближайшее время, то некоторые газодобывающие предприятия должны будут сократить объём производства или вовсе остановиться.
Поставки СПГ в Европу усилили дисбаланс на европейском газовом рынке и стали одной из причин снижения цен на газ, поэтому сокращение импорта СПГ европейскими потребителями может снизить степень затоваривания голубым топливом и вызвать повышение спотовых цен на газ, отчего выиграет «Газпром», который и продаёт примерно 20% объёмов на спотовом рынке и имеет часть долгосрочных контрактов со спотовой привязкой.
С другой стороны, отмечает Суверов, в случае повышения цен поставки СПГ могут восстановиться, кроме того, из-за карантинных мер в Европе упал спрос на газ и электроэнергию со стороны промышленных покупателей. По разным оценкам, потребление электроэнергии снизилось примерно на 10% в марте. Поэтому интегральный эффект на бизнес «Газпрома» в этих условиях всё же пока ограниченный.
По расчётам, выполненным специально для NEWS.ru ведущим аналитиком ИК «ВЕЛЕС Капитал» Александром Сидоровым, падение российского газового экспорта в текущей ситуации станет троекратным: с $7,9 млрд в 2019 году до $2,6 млрд в 2020 году.
Конечно, снижение объёмов экспорта и стоимости газа на рынке отрицательно скажется на экспортных доходах страны. Однако не настолько сильно, как падение нефти. Доля природного газа в структуре экспорта РФ в 2019 году составляла чуть менее 10%. Доля экспорта СПГ — около 2%. Немного, но всё же больше, чем 1,5%, от экспорта пшеницы, которым мы так гордимся. Однако это несопоставимо с нефтяными экспортными доходами. Доля экспорта сырой нефти в общем экспорте РФ составила в прошлом году 28,6%, ещё 28% — экспорт нефтепродуктов и всех видов жидкого топлива.
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