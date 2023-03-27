России предсказали рекордный экспорт дизтоплива, невзирая на санкции Bloomberg: в марте экспорт российского дизтоплива может стать рекордным с 2016 года

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Экспорт дизельного топлива из России в марте может достичь рекордных показателей за последние семь лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитику компании Vortexa Ltd. В числе импортеров российского дизтоплива значатся Турция, Бразилия, Марокко, Тунис и даже крупнейший экспортер нефти — Саудовская Аравия.

Экспорт дизельного топлива из России в этом месяце может достичь рекордного уровня, несмотря на санкции Европейского союза, лишающие страну ее крупнейшего рынка сбыта, — говорится в публикации.

По данным зарубежных аналитиков, в первые 19 дней марта поставки дизтоплива из России за рубеж составляли 1,5 млн баррелей в сутки. Если этот показатель сохранится, то, согласно приведенному в публикации графику, он станет самым высоким с начала 2016 года.

Ранее сообщалось, что Россия в январе 2023 года вышла на первое место по сумме экспорта в Китай природного газа по газопроводу и в сжиженном виде. Общие поставки энергоресурса составили 2,7 млрд куб. м, что значительно превысило объемы таких крупнейших поставщиков, как Катар и Туркмения.