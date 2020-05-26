«Роснефть» зарегистрировала дочернюю структуру для работы в Ливане

https://static.news.ru/photo/208e35ae-9faf-11ea-9689-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Levante Storage S.A.R.L. (Sole Partner) создана «Роснефтью» для деятельности в Ливане. Компания зарегистрирована в Бейруте.

Уточняется, что структуру включили в список аффилированных лиц корпорации 26 февраля 2020 года. Договорённость с министерством энергетики Ливана о передаче «Роснефти» в операционное управление терминала для хранения нефтепродуктов в Триполи на срок 20 лет достигнута в январе 2019 года. В рамках сделки должны быть проведены работы по реконструкции и расширению терминала, передаёт РИА Новости.

По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, проекты на Ближнем Востоке — одно из стратегических направлений компании для укрепления присутствия в регионе. Сечин не исключает дальнейшего сотрудничества с Ливаном, что в перспективе поспособствует развитию международного трейдинга.

Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин обсудил с главой «Роснефти» Игорем Сечиным меры государственной поддержки для сохранения объёма инвестиций компании. По словам Путина, сокращение инвестпрограммы «Роснефти» на 200 млрд рублей в 2020 году — «это немало».