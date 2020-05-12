Путин обсудил с Сечиным сохранение объёма инвестиций «Роснефти»

https://static.news.ru/photo/ca465a76-9443-11ea-b56d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой «Роснефти» Игорем Сечиным меры государственной поддержки для сохранения объёма инвестиций компании.

По словам Путина, сокращение инвестпрограммы «Роснефти» на 200 млрд рублей в 2020 году — «это немало».

Нам очень важно сохранить всю цепочку ваших подрядчиков и субподрядчиков, потому что ваши заказы обеспечивают работой большое количество предприятий промышленности, — сказал Путин и поинтересовался, что необходимо для поддержки со стороны государства.

Сечин, в свою очередь, попросил Путина перенести налоговые платежи на будущие периоды по работам по геологоразведке. Это помогло бы компании быть готовой в перспективе к выходу из кризиса.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин провёл встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.