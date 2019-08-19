https://static.news.ru/photo/d7345658-c31e-11e9-9043-fa163e074e61_660.jpg Фото: RosneftRu/facebook.com

Нефтяная корпорация «Роснефть» снизила объёмы эксплуатационного бурения в первом полугодии 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель уменьшился на 13,1%, до 5,2 млн метров, следует из сообщения компании.

В «Роснефти» пояснили, что в эксплуатационном бурении во втором квартале 2019 года увеличилась проходка на 8% квартал к кварталу и достигла уровня 5,2 миллиона метров.

Доля собственного бурового сервиса в общем объёме проходки традиционно поддерживается на уровне не менее 50%, — отмечает компания.

Корпорация также отметила, что за первое полугодие 2019 года на суше в России выполнено сейсмических работ 2Д в объёме более 1,7 тысячи погонных километров, 3Д — в объёме около 5,6 тысячи квадратных километров, завершены испытанием 48 поисково-разведочных скважин с успешностью 88%.

Кроме того, в результате геологоразведочных работ открыто 29 новых залежей и 17 новых месторождений с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объёме около 26 миллионов тонн нефтяного эквивалента, указано в материалах компании.

Учитывая ранее проведённую масштабную работу по сейсморазведке в стратегически важных регионах присутствия, компания продолжает обработку и интерпретацию ранее полученного значительного объёма сейсморазведочных данных, по результатам которых будет проводиться поисково-оценочное бурение, — сообщила «Роснефть».

Ранее News.ru писал, что «Роснефть» на 2,5 месяца сокращала добычу нефти из-за ограничений «Транснефти» на приём.