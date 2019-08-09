https://static.news.ru/photo/f678e310-bb3c-11e9-983c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Ущерб от инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» «Роснефть» планирует рассчитывать с учётом вынужденного по этой причине снижения добычи.

Расчёт понесённых убытков ПАО «НК «Роснефть» может быть завершён после комплексной оценки влияния инцидента на деятельность компании, включая фактор вынужденного снижения добычи нефти по причине сокращения приёма нефти в систему ПАО «Транснефть», — цитирует 1Prime отчёт компании по РСБУ.

Кроме того, «Роснефть» получила претензии от ряда покупателей нефти и теперь намерена их требования по возмещению ущерба перенаправить в адрес ПАО «Транснефть».

Как писал News.ru, «Укртранснафта» получила от «Транснефти» часть компенсации в размере более €2,3 млн за попадание некачественного сырья в нефтепровод «Дружба». Ранее руководство «Транснефти» утвердило максимальный размер выплат грузоотправителям из-за загрязнённой нефти в трубопроводе «Дружба». Размер компенсации составляет $15 за баррель некондиционной нефти.