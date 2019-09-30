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Уменьшение банковских ставок по ипотеке в РФ произошло во многом после того, как ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Финансовые организации до конца года могут как минимум ещё один раз массово пересмотреть проценты по кредитам на жильё. Об этом News.ru заявил гендиректор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков.

Не исключено, что ещё одно снижение произойдёт до конца года. В таком случае банки отреагируют новыми финансовыми продуктами. Россияне в свою очередь решили воспользоваться ситуацией и приобрести жилье в ипотеку,...