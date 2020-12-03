«Роснефть» открыла два новых месторождения газа в Карском море

https://static.news.ru/photo/1443a39e-3585-11eb-9f2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/rosneftru

«Роснефть» открыла газовое и газоконденсатное месторождения на шельфе Карского моря. Речь идёт о скважинах на двух лицензионных участках «Восточно-Приновоземельский 1» и «Восточно-Приновоземельский 2».

Перед бурением компания провела сейсморазведочные работы в объёме 5400 квадратных километров, а также инженерно-геологические изыскания и экологические исследования. В настоящее время документы проходят государственную экспертизу для подсчета объёмов этих ресурсов. После экспертизы запасы поставят на государственный баланс.

Как сообщили в Роснедрах, предварительная суммарная оценка запасов двух новых газовых месторождений «Роснефти» — 1,3 триллиона кубометров, сообщает РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что Россия и страны ОПЕК могут продлить соглашение по ограничению добычи нефти ещё на два-три месяца.