«Роснефть» открыла два новых месторождения газа в Карском море

«Роснефть» открыла газовое и газоконденсатное месторождения на шельфе Карского моря. Речь идёт о скважинах на двух лицензионных участках «Восточно-Приновоземельский 1» и «Восточно-Приновоземельский 2».
Перед бурением компания провела сейсморазведочные работы в объёме 5400 квадратных километров, а также инженерно-геологические изыскания и экологические исследования. В настоящее время документы проходят государственную экспертизу для подсчета объёмов этих ресурсов. После экспертизы запасы поставят на государственный баланс.
Как сообщили в Роснедрах, предварительная суммарная оценка запасов двух новых газовых месторождений «Роснефти» — 1,3 триллиона кубометров,
Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что Россия и страны ОПЕК могут продлить соглашение по ограничению добычи нефти ещё на два-три месяца.