Меморандум о взаимопонимании с Национальной корпорацией по углеводородам Мозамбика по сотрудничеству в разработке шельфовых месторождений природного газа подписала «Роснефть».
Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве между «Роснефтью» и Национальным институтом нефти Мозамбика, передаёт ТАСС.
Ранее вице-президент «Роснефти» Отабек Каримов сообщил, что полностью оценить ущерб от инцидента с трубопроводом «Дружба» пока невозможно. Причиной стала нереализованная загрязнённая нефть, отгруженная в танкеры в Усть-Луге.