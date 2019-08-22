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Юбилейный пятый «Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС» пройдёт в Уфе с 26 по 27 сентября.

В нём будут участвовать делегации из 30 стран мира. В их состав войдут ведущие бизнесмены, представители органов власти и институтов развития. Всего в форуме примут участие около 2500 человек, из...