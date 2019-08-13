Госкорпорация «Роскосмос» прокомментировала данные о средней заработной плата её сотрудников в 2018 году. Её величина включает не только оклад, но премии и надбавки.
Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но также выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством РФ, материальную помощь сотрудникам и налоги, — цитирует сообщение пресс-службы Роскосмоса РИА Новости.