https://static.news.ru/photo/4931a6c6-bdf6-11e9-8064-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Госкорпорация «Роскосмос» прокомментировала данные о средней заработной плата её сотрудников в 2018 году. Её величина включает не только оклад, но премии и надбавки.

Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но также выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством РФ, материальную помощь сотрудникам и налоги, — цитирует сообщение пресс-службы Роскосмоса РИА Новости .

Как писал News.ru, средняя зарплата работника Роскосмоса в 2018 году составляла 396 тысяч рублей в месяц.

В мае стало известно, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем он получал, работая вице-премьером российского правительства.

Его предшественник Игорь Комаров по итогам 2017 года задекларировал 108,5 млн рублей, при этом за работу в Роскосмосе он получил 71,5 млн рублей.