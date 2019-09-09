https://static.news.ru/photo/7db44d22-d2eb-11e9-93f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: КЦ «Южный» / Роскосмос

Роскосмос планирует до конца 2021 года потратить более 525 миллионов рублей на исследование перспективных двигателей для космических аппаратов и ракет-носителей.

Корпорация направит средства на исследование ядерной электроракетной двигательной установки для грузовой транспортной системы и солнечной электроракетной двигательной установки для межорбитальных буксиров в пилотируемой программе освоения Луны.



Кроме того, будет оценена необходимость использования твёрдотопливных ускорителей в ракетах-носителях среднего класса для наземного и морского старта.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу Роскосмоса о создании линейки ракет от среднего до сверхтяжёлого класса. По словам руководителя корпорации Дмитрия Рогозина, это позволит Роскосмосу начать разработку многоразовой техники.