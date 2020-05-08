Росгвардия закупит у «Калашникова» новые автоматы

Госконтракт на поставку партий автоматов АК-200 и АК-205 заключили Росгвардия и АО «Концерн „Калашников“». Первого вида оружия будет поставлено 1,4 тыс. штук, второго — 200.
Закупка автоматов обойдётся Росгвардии в 90,4 млн рублей. Оружие должно быть поставлено до 20 ноября 2020 года,
Ранее NEWS.ru сообщал, что концерн «Калашников» в рекордные сроки поставил Минобороны новые автоматы АК-12 за 2020 год в рамках гособоронзаказа. Оружейное производство в Ижевске уже приступило к выполнению заказа 2021 года.
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