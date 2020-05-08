Росгвардия закупит у «Калашникова» новые автоматы

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Лекарственные препараты для лечения заболеваний нервной системы оказались самыми востребованными у россиян в марте 2020 года. Их доля на рынке составила 16,1%.

Таковы данные аналитической компании DSM Group, сообщает RT. Отмечается, что вторыми по продажам стали средства для лечения заболеваний респираторной системы. От общего объёма продаж их доля составила 15,5%. Кроме названных...