Росатом и МСП Банк договорились о сотрудничестве на ПМЭФ-2022

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росатом и МСП Банк договорились о сотрудничестве в поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в городах присутствия госкорпорации. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председателем Правления МСП Банка Петром Засельским и заместителем генерального директора по экономике и финансам ГК «Росатом» Ильей Ребровым.

Согласно соглашению, стороны будут оказывать необходимую информационную и консультационную помощь, а также разрабатывать и продвигать федеральные и региональные меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержка предпринимателей МСП Банком будет осуществляться также и за счет банковских продуктов.

Как отметил Ребров, Росатом активно развивает экономические возможности городов присутствия атомной отрасли.

Сотрудничество с МСП Банком позволит предпринимателям наших городов создавать новые бизнесы, увеличивать налоговую базу городов, создавать рабочие места и улучшать городскую инфраструктуру, — заявил Ребров.

Засельский в свою очередь подчеркнул, что создание кооперации важно для привлечения предпринимателей, а также расширения границ под новые проекты и развития промышленных площадок и создания новых рабочих мест.

Вместе мы создадим комфортные условия для наших субъектов, реализующих проекты в закрытых административно-территориальных образованиях, моногородах, городах при АЭС и не только, — добавил.

Накануне правительство Чукотского автономного округа и АО «НоваВинд», которое является дивизионом Росатома по ветроэнергетике, заключили соглашение о строительстве ветропарков в регионе, их планируют ввести в эксплуатацию до 2027 года. Документ подписали губернатор Роман Копин и генеральным директором фирмы Григорий Назаров.