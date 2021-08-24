Россияне стали меньше тратить на еду и повседневные товары

В июле 2021 россияне тратили на еду и основные товары повседневного спроса (бытовая химия, предметы гигиены и так далее) 45,3% своих расходов. Это на 1,9% меньше, чем год назад, и на 2,3% меньше, чем в июне 2021 года, говорится в исследовании центра «Ромир».

Уточняется, что в июле 2021 года доля трат на базовые товары оказалась чуть ниже, чем в доковидном 2019-м (45,9%) и намного ниже, чем в апреле 2020 года, когда россияне массово закупались продуктами впрок при введении карантинных ограничений (56%).

Как пояснила исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева, результаты исследования говорят о стабилизации доли расходов на товары повседневного спроса и снижающемся влиянии пандемии коронавируса на потребительский рынок. По ее словам, рост расходов при одновременном замедлении роста цен в июле может свидетельствовать об осторожном оптимизме на потребительском рынке.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян (59%) тратят ежемесячно на жильё от 10 до 20 тысяч рублей. Средние же траты граждан на еду (40%) у большей части опрошенных граждан находятся в пределах от 5 до 25 тысяч рублей. 29% респондентов отметили, что их среднемесячные затраты на еду составляют от 5 до 10 тысяч рублей, 10% — от 3 до 5 тысяч рублей и лишь 4% — до 3 тысяч рублей. При этом у 14% респондентов затраты на продукты питания составили от 25 до 50 тысяч рублей, а ещё у 3% — от 50 тысяч рублей.