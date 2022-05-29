Рогозин предложил Европе выкупить и выпить всю российскую водку

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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил странам Европейского союза выкупить и употребить всю российскую водку, чтобы Россия не смогла получить от неё прибыль. Так он отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европе стоит продолжить закупать российскую нефть, чтобы Москва не смогла получить прибыль из-за роста цен. Глава «Роскосмоса» при этом назвал фон дер Ляйен «мудрой брюссельской совой».

Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы президент России Владимир Путин не смог на ней заработать ещё больше, — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Подписчики оценили шутку Рогозина и посчитали её смешной.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв ранее заявил, что жители стран Запада после отказа от российского природного газа начнут получать энергию с помощью собственных сушёных фекалий. Ведущая программы Ольга Скабеева согласилась с такой оценкой парламентария. Журналист добавила, что это может произойти к концу года. Пользователи Cети раскритиковали депутата за резкость, но поддержали мнение о том, что без российского газа Европа не сможет подготовиться к новому отопительному сезону.