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Ретейлеры в России столкнулись с дефицитом персонала

08:16, 15 октября 2021
Ретейлеры в России столкнулись с дефицитом персонала Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские ретейлеры испытывают острую нехватку работников, включая администраторов магазинов и кассиров. Сложившуюся ситуацию они объясняют рядом причин, в числе которых пандемия коронавируса, отток мигрантов и развитие онлайн-торговли, пишет «Коммерсант».

О нехватке персонала изданию рассказали сразу в нескольких крупных торговых сетях. В одной из них уточнили, что укомплектованность супермаркетов сотрудниками составляет от 65% до 92% в зависимости от региона.

Для сохранения персонала ретейлеры повышают работникам зарплату, вводят гибкие графики и снижают штрафы. Однако рабочих рук всё равно не хватает. Установка в торговых залах автоматических касс самообслуживания проблему пока не решает.

Представители бизнеса считают, что ситуация наладится только с упрощением ввоза мигрантов на российский рынок.

Ранее сообщалось, что сетевые гипермаркеты Auchan и Metro покинули десятку крупнейших ретейлеров России по итогам первой половины 2021 года. Их выручка резко сокращается, что свидетельствует о снижении популярности крупных магазинов среди россиян. По мнению экспертов, клиенты теряют интерес к большим магазинам из-за того, что закупка требует много времени и большую сумму денег.

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