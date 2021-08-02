Риелторы назвали наценку за вид из московских квартир

Покупатели столичной недвижимости готовы переплачивать от 5% до 30% рыночной стоимости за виды из окон в новых квартирах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы исследования компании «Инком-Недвижимость».

Отмечается, что в высокобюджетном сегменте рынка каждый первый клиент желает приобрести элитное жильё с привлекательным видом, открывающимся на Москву из окон новой квартиры. При этом размер наценки напрямую зависит от класса недвижимости.

В сегменте комфорт-класса потенциальные покупатели готовы переплачивать за вид из окна порядка 5–6% от общей стоимости квартиры. В бизнес-классе же этот показатель составляет уже 10–15%, а в высокобюджетном доходит порой до трети (30%) стоимости нового жилья.

Эксперты связывают рост цен на видовое жильё с рядом причин, включая локдаун. Так, cамоизоляция ковидного 2020-го в квартирах с непривлекательными типовыми видами из окон привела к тому, что многие горожане захотели переехать в более презентабельные апартаменты, подчёркивают аналитики.

Видовыми квартирами риелторы называют те объекты недвижимости, окна которых выходят на исторические здания, природные массивы, а также знаковые городские районы, расположенные в основном в городских центрах. На стоимость жилья в таких апартаментах влияют такие факторы, как близость мостов и наличие современных дорожных развязок, высотных зданий бизнес-центров и торговых комплексов, различного рода городских достопримечательностей.

Ранее стала известна стоимость самых дорогих квартир в Москве. Общая цена 10 наиболее элитных столичных апартаментов составила более 20 млрд рублей. При этом все квартиры из этого списка находятся в центральных районах российской столицы — Тверском, Пресненском, а также на Якиманке.