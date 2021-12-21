Риелтор предупредила о почти двукратном росте ипотечного процента

Последнее повышение процентной ставки уже сделало ипотеку в России дороже 10% годовых, а с учётом платы за обслуживание займа и страховку цена по сравнению с недавними 6,5% почти удвоится, сообщила в интервью «Радио 1» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Для ипотечных заёмщиков существует ещё обязательный платёж по страхованию рисков — и это плюс ещё один процент. Это уже сейчас доводит рыночную ставку где-то до 11,5%. Получается, что недавно у нас были ставки 6,5, а сейчас почти 12, то есть ставки по ипотеке выросли почти в два раза, — сказала она.

Радченко добавила, что такое положение дел вызовет стагнацию на рынке недвижимости, а государство вряд ли что-либо предпримет, так как ещё действует льготная программа покупки квартир в новостройках, в рамках которой можно взять 3 млн рублей под 7%. Эксперт спрогнозировала подорожание квартир и значительное снижение спроса на них.

Ранее глава института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что решение Банка России повысить ключевую ставку приведёт к подъёму ставок по ипотеке на новостройки до 10–10,2%. Он также предположил, что рост ставок приведёт и к замедлению темпов выдачи ипотеки в 2022 году.