Мутко заявил о росте ставок по ипотеке до 10% в 2022 году

Решение Банка России повысить ключевую ставку приведёт к подъёму ставок по ипотеке на новостройки до 10–10,2%, заявил в интервью РБК глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко. Он также предположил, что рост ставок приведёт и к замедлению темпов выдачи ипотеки в 2022 году.

В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5% выше, — пояснил он.

По данным ЦБ, на 1 ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в России составляла 7,7%. К 19 декабря этот показатель составил 9,5% по стандартным кредитам на новостройки и 9,6% по ссудам на покупку готового жилья.

Ранее Мутко заявил, что в 2022 году цены на жильё «войдут в нормальный цикл» и будут расти не более чем на уровень инфляции, А в регионах, где спрос на жильё небольшой, рост цен может остановиться, так как рост цен на жильё произошёл не только из-за введения льготной ипотеки, но и из-за роста себестоимости строительства и стоимости рабочей силы. По его мнению, спрос на жильё сократится из-за повышения ключевой ставки. За 11 месяцев 2021 года было выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов. По словам Мутко, в следующем году их будет выдано 1,4 миллиона.

Ранее сообщалось, что после повышения Центробанком ключевой ставки произойдёт увеличение доходности граждан по вкладам. Однако максимальный процент, скорее всего, в ближайшие месяцы не достигнет двузначных значений. Доходность по депозитам превысит 8% в начале 2022 года, свидетельствуют результаты опроса кредитных организаций.