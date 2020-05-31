РФПИ: Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса

https://static.news.ru/photo/602c5fca-6b29-11ea-9418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency

РФ может начать экспортировать препараты против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) после удовлетворения внутренних потребностей, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, предложения поступили от государств Ближнего Востока и Латинской Америки.

Первое в стране средство от COVID-19 — «Авифавир» — одобрено Минздравом. Его получит Росздравнадзор для оформления разрешения на ввод в обращение, пишет РИА Новости. Поставки в больницы могут начаться 11 июня. Лечебные учреждения должны получить 60 тысяч курсов препарата.

«Авифавир» хорошо изучен. С 2014 года его используют в Японии для борьбы с тяжёлыми формами гриппа. В настоящий момент идёт финальная стадия клинических испытаний в РФ. В программе участвуют 330 пациента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за минувшие сутки в России скончались 162 гражданина с коронавирусом. Общее число жертв инфекции с начала пандемии составляет 4855 человек. За последние 24 часа выявлено более девяти тысяч новых случаев заражения, а всего их количество превышает 414,8 тысячи.