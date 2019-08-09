https://static.news.ru/photo/ab6bad68-bac8-11e9-beec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию получили производители из России.

Об этом сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве подчеркнули, что официальное подтверждение от компетентного ведомства Саудовской Аравии о смягчении требований к импортируемой пшенице уже поступило.

Это хорошая новость для наших аграриев, — передаёт ТАСС слова представителя Россельхознадзора.

До этого Эр-Рияд импортировал из России только ячмень и являлся основным покупателем этого продукта. С июля 2017 года по июнь 2018 года страна закупила у РФ более 2,7 млн тонн ячменя.

Ранее News.ru писал о том, что официальный представитель Минкоммерции Китая Гао Фэн сообщил, что в 2018 году из России импортировали 817 тысяч тонн соевых бобов. Он отметил, что Пекин заинтересован в наращивании взаимодействия с производителями бобовых из Центральной части РФ.