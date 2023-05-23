Reuters: Россия может запретить экспорт бензина из-за его дефицита

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Правительство РФ рассматривает введение запрета на экспорт бензина для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке, сообщили Reuters источники на промышленном рынке и в правительстве. Кроме того, ожидается, что подобная мера должна сдержать рост цен после решения о сокращении Минфином топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов.

По словам собеседников агентства, правительство также может увеличить минимальный объем обязательной продажи автомобильного топлива на товарной бирже. Минфин России намерен вдвое сократить субсидии нефтеперерабатывающим предприятиям с июля, чтобы пополнить государственную казну.

Ранее президент Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов заявил, что в России цены на бензин в розницу покажут незначительный рост, несмотря на высокие котировки на топливо АИ-95 на бирже. Он отметил, что в течение всего 2022 года и в первой половине 2023 года предпосылок к росту стоимости не было.

Цена бензина АИ-95 на торгах ранее обновила рекорд 2021 года, превысив 60,608 тысячи рублей за тонну. Стоимость АИ-95 прибавила 1,72%. Цена АИ-92 составила 52,28 тысячи за тонну, прибавив 1,91%.