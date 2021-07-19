Ретейлеры: мусорная реформа может опустошить полки магазинов

Российские ретейлеры увидели опасность для легальной торговли из-за готовящихся требований к утилизации товаров. В магазинах могут появиться пустые полки, сообщает РБК со ссылкой на слова руководителей Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), а также Ассоциации торговых компаний интернет-торговли (АКИТ).

Эксперты отмечают, что так называемая «мусорная» реформа в дальнейшем может привести к обнулению ассортимента товаров для выбора в интернет-магазинах. Покупателей же обычных магазинов с большой долей вероятности будут ожидать существенное сокращение (плоть до пустых полок) в объектах торговли.

Подготовленный Минприроды законопроект об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки может также повлиять на дальнейший уход отрасли в серую зону, считают аналитики.

При этом соответствующее обращение ассоциации уже направили в министерство для дальнейшего рассмотрения в установленном законом порядке. По словам директора по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антона Гуськова, организация поддержала позицию АКОРТ и АКИТ.

На прошлой неделе АКОРТ, АКИТ и РАТЭК направили аналогичные письма с замечаниями к «мусорному» законопроекту в Минпромторг, Минэкономразвития и Минсельхоз. Инициатива Минприроды касается темы отходов производства и потребления. Она предполагает создание реестра товаров в Единой государственной системе учёта отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и запрещает продавать товары, сведения о которых не внесены в реестр.

Эти данные нужны для контроля уплаты «экосбора» производителями для последующей утилизации товаров. Отчётностью, действующей в России с 2015 года, в 2020-м воспользовались только 20 тысяч компаний из примерно 4 млн, которые обязаны передавать сведения об утилизации товара или упаковки.

Всего же за прошлый год в стране было собрано порядка 4 млрд рублей «экосбора». В Минприроды ранее спрогнозировали рост этих показателей после введения мусорной реформы до отметки в 136 млрд.

Ранее сообщалось, что российский бизнес увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублей. В прошлом году траты делового сообщества страны на защиту окружающей среды возросли на 97,2 млрд рублей.