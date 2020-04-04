Ретейлеры отметили снижение трафика в гипермаркетах

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Крупнейшие сети гипермаркетов наблюдают снижение трафика из-за режима самоизоляции. Магазины в отдельных городах теряют до половины потока.

В частности, на 50% упал трафик «Ашана» в Казани, Уфе, Омске, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Во многих регионах ужесточены меры передвижения для жителей, и клиенты обращаются в колл-центр компании с вопросом: «Могут ли они к нам приехать, открыты ли гипермаркеты?», — отметил представитель «Ашана».

Также снижение трафика наблюдается в магазинах сети «Лента». Так, в иркутском торговом центре, где находится гипермаркет, владелец ТЦ ограничил количество посетителей в магазине до 50 человек.

Что касается гипермаркетов сети «Глобус», то там снижение трафика не наблюдается, сообщает РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации по закупкам продуктов и питанию во время пандемии коронавирусной инфекции. В организации отметили, что излишние закупки на фоне паники могут привести к повышению цен, перееданию, а также к увеличению количества отходов.