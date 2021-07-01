Рестораторов обвинили в преувеличении ущерба из-за QR-кодов

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что выручка столичных ресторанов и кафе с момента введения QR-кодов сократилась на 15–20%. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, она всё равно превышает среднегодовую за 2020 год. Ефимов назвал преувеличением заявления представителей отрасли о падении выручки на 80% и добавил, что власти видят «совершенно иную картину».

Многие предприниматели пытаются злоупотреблять, играть с общественным мнением, — подчеркнул заммэра столицы.

Ранее уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что выручка столичных ресторанов в первый день перехода на «бесковидный» режим работы упала на 80%.

С 28 июня для посещения заведений общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек в Москве необходимо предъявить QR-код. Дептранс столицы в своём Telegram-канале рассказал, где и как можно проверить такой код.