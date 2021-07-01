В Москве к концу года могут закрыться 10% ресторанов

Московские рестораны не смогут кормить всех посетителей, так как новые ограничения на работу бизнеса могут привести к росту уровня свободных помещений. Об этом пишет «Коммерсант».

К концу 2021 года более 10% московских ресторанов могут закрыться. Это самый большой показатель за последние пять лет. Причём это значение даже больше показателей 2020 года, когда рестораны освободили в среднем 9% помещений. При продлении ограничений в Москве возможно ухудшение ситуации в ресторанном бизнесе и часть ресторанов закроются или приостановят свою работу, чтобы избежать убытков, отмечается в сообщении.

Больше всего на данный момент пострадали владельцы ресторанов в торговых центрах, так как у них нет веранды, которые можно посещать без отрицательного ПЦР-теста или QR-кода. Поэтому владельцы бизнесов в торговых центрах за прошедшую неделю потеряли большую часть своих посетителей. Из-за этого, чтобы избежать ещё более кризисной ситуации, чем в прошлом году, арендодателям придётся уменьшать стоимость аренды помещений.

Ранее бизнес-омбудсмен России Борис Титов заявил, что введённые в Москве меры поддержки общепита необходимо распространить на всю отрасль столицы.