Цены на сахар и подсолнечное масло всё ещё могут вырасти

https://static.news.ru/photo/374009c4-8d5e-11eb-8d44-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что продление соглашения по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар необходимо в виду рисков существенного скачка стоимости этих продуктов.

Глава Минэкономразвития на брифинге отметил, что часть упомянутых им рисков уже реализовались. Решетников также рассказал, что производители сахара и масла получат субсидии от государства, передаёт РИА Новости.

Изначально наше желание было, всех ведомств, конечно, выйти из системы соглашений, выйти из системы административного регулирования, и мы все к этому стремились. Но в последние две недели мы увидели риски существенного скачка цен в случае выхода из соглашений и поняли, что необходимы дополнительные меры, — резюмировал министр.

Цены на сахар и масло представители бизнеса и руководство страны договорились заморозить в декабре 2020-го после того, как рост стоимости раскритиковал президент РФ Владимир Путин. Соглашение, предусматривающее, что литр подсолнечного масла в опте должен стоить не больше 95 рублей за литр и не больше 110 рублей в рознице, а сахар — не более 36 рублей за 1 кг в опте и 46 рублей в рознице, производители и торговые сети, а также Минпромторг и Минсельхоз подписали 16 декабря, действует оно до 1 апреля.

Ранее в Минсельхозе, комментируя сообщения о перебоях с поставками сахара в торговые точки, заявили, что участники ценового соглашения отгружают продукцию в полном объёме, сообщал NEWS.ru.