ЦБ рассказал о регионах с самой высокой инфляцией Рост цен по стране замедляется, но это вряд ли продлится долго

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В июле инфляция снизилась к июню в большинстве регионов. Такие данные приводит Центральный банк. При этом динамика от субъекта к субъекту заметно отличается. По уровню общей инфляции лидируют Ингушетия, Калужская и Ивановская области, а по росту цен на продукты питания — снова Ингушетия, Чечня и Республика Алтай. Рассказываем о регионах-лидерах и о том, как обесценится рубль по итогу года.

Общая инфляция

В целом по стране уровень годовой инфляции снизился с 15,9% в июне (к июню 2021-го) до 15,1% в июле (к июлю 2021-го). Рост цен замедлился в абсолютном большинстве регионов России, уточняет Центробанк. Регулятор объясняет это укреплением рубля, появлением новых товаров и сдержанным спросом.

Ниже — регионы с самой высокой годовой инфляцией в июле.

Ингушетия — 19,97%

В июле годовая инфляция в республике снизилась на 0,95 процентных пункта по сравнению с июнем (тогда она была 20,92%). Причин несколько: снизились затраты производителей, увеличилось предложение некоторых продуктов питания и сократился спрос на товары.

Калужская область — 18,97%

ЦБ зафиксировал снижение инфляции в регионе на 0,68 п.п. Причины те же что и в целом по стране: расширение предложения, укрепление нацвалюты, сокращение спроса и издержек производителей.

Ивановская область — 18,02%

Замедление инфляции в регионе на 1,15 п.п. связано с увеличением предложения на отдельных товарных рынках, укреплением рубля, а также охлаждением спроса населения на ряд непродовольственных товаров.

Иркутская область — 18,11%

Годовая инфляция в Иркутской области в июле замедлилась по сравнению с июнем на 0,63 п.п. Помимо стандартных причин рост цен «притормозило» сокращения спроса на отдых в Турции.

Курская область — 17,57%

Годовая инфляция замедлилась на 1 п.п., и это соответствует общероссийской динамике. Причины те же, что и в целом по стране. Однако, как отмечает ЦБ, дополнительно сдерживающее влияние на инфляцию в регионе оказало снижение процентных ставок по потребительским кредитам и чуть меньшая индексация тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги (по сравнению с прошлым годом).

Республика Алтай — 17,47%

Инфляция в республике замедлилась на 1,15 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем. Рост цен замедлялся на фоне роста курса рубля в предыдущие месяцы, расширения предложения отдельных товаров и услуг и охлаждения спроса населения на непродовольственные товары.

Дагестан — 17,31%

Дагестан оказался в числе немногих регионов, где инфляция выросла (на 0,12 п.п. по сравнению с июнем). Индекс потребительских цен увеличился преимущественно за счет дорожающих овощей и фруктов. Дело в том, что на местные продукты вырос спрос у туристов, и цены на них подняли. Кроме того, выросли логистические затраты поставщиков некоторых продуктов питания.

Республика Адыгея — 16,98%

Годовая инфляция в республике замедлилась на 1,03 п.п. В пользу этого сыграли рост предложения, укрепление нацвалюты и охлаждение потребительского спроса на некоторые услуги, а также товары длительного пользования.

Брянская область — 16,98%

Годовая инфляция замедлилась на 0,48 п.п. благодаря окрепшему рублю, расширению предложения, а также снижению потребительского спроса.

Республика Крым — 16,86%

По итогам июля годовая инфляция в Крыму выросла к июню на 0,51 п.п. ЦБ объясняет это ускорение сокращением предложения товаров и услуг. Например, из-за плохой погоды снизился урожай лука.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продовольственная инфляция

Ингушетия — 24,18%

Ингушетия и по этому показателю в лидерах среди российских регионов. Даже несмотря на то, что годовой темп прироста цен на продовольствие снизился на 2,05 п.п. (с 26,23% в июне). Во-первых, овощей и фруктов на прилавках стало больше благодаря росту поставок из стран ближнего зарубежья. Во-вторых, на фоне укрепления рубля подешевел импорт. Это сдержало цены на плодоовощную продукцию. В-третьих, в регионе вырос урожай овощей и яблок. В-четвертых, замедлился рост цен на молоко и молочные продукты, сливочное масло, мясо птицы и говядину (из-за роста поставок местными производителями).

Чеченская республика — 21,64%

Продовольственная инфляция в регионе снизилась на 0,38 п.п на фоне снижения затрат животноводов на корма (им помогло замедление роста цен на зерно и сою), и переработчиков молока (из-за сильного рубля и роста производства кормов). Как результат — замедлился годовой рост цен на мясо птицы и сливочное масло. К тому же на региональный рынок из-за хорошей погоды раньше обычного поступил новый урожай овощей. В итоге снизилась цены на капусту, картофель и морковь.

Республика Алтай — 21,53%

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары почти не изменился (после 21,54% в июне). С одной стороны, дешевели капуста, морковь, свекла, огурцы. Замедлился рост цен на помидоры, груши, бананы, апельсины (на фоне расширения географии поставок и укрепления рубля). С другой стороны, из-за проблем с поставками упаковки и импортных ингредиентов дорожали шоколадные конфеты, карамель, печенье. А возросшие потоки туристов спровоцировали рост цен на обеды в столовых, кафе и закусочных.

Республика Дагестан — 20,60%

Один из редких регионов, где годовой темп прироста цен на продукты за месяц увеличился — на 1,13 п.п. (в июне продуктовая инфляция за год составляла 19,47%). Как уже сказано выше, рост цен на местную плодоовощную продукцию спровоцировали хлынувшие в регион туристы. На фоне растущего спроса перестали активно дешеветь картофель, морковь и свекла, а цены на лук, помидоры и огурцы даже ускорили свой рост. Из-за растущих издержек поставщиков также подорожали чай, кофе и какао.

Тамбовская область — 20,23%

На 2,1 п.п. за месяц снизился темп прироста цен на продукты питания в Тамбовской области. Подешевели капуста и картофель (за счет наращивание поставок их южных регионов РФ), замедлился рост цен на апельсины, бананы, виноград, груши, яблоки (за счет укрепления рубля и расширения географии поставок).

Алтайский край — 19,81%

Продовольственная инфляция в регионе снизилась на 1,47 п.п. за месяц. В июле подешевели капуста, картофель, морковь и свекла. Замедлился рост цен на импортные фрукты, а также на сахар и гречневую крупу (граждане закупились ими впрок и не опустошали полки, как раньше).

Забайкальский край — 19,66%

Продовольственная инфляция в регионе снизилась на 0,56 п.п. к показателям июня. На региональном рынке увеличилось предложение овощей и фруктов за счет роста поставок из южных регионов (урожай собрали раньше обычного благодаря теплой весне), а также из КНР и стран ближнего зарубежья (в том числе за счет временного обнуления импортных пошлин). Меры правительства по поддержке животноводов снизили затраты производителей на корма.

Крым — 19,48%

Как и Дагестан, Крым оказался в числе регионов, где продуктовая инфляция за месяц выросла (+1,73 п.п. к июню). Ускорился рост цен на лук, замедлилось снижение цен на морковь и свеклу (из-за высокой сравнительной базы прошлого года).

Омская область — 19,44%

Продовольственная инфляция в регионе снизилась на 0,67 п.п. Подешевел виноград, замедлился рост цен на яблоки, груши, бананы, апельсины и лимоны, а также на омскую муку (за счет роста ее предложения на внутреннем рынке). Помимо этого подешевели яйца (омские птицефабрики увеличили производство и нарастили поставки на региональный рынок).

Удмуртская республика — 19,40%

Продовольственная инфляция в регионе снизилась на 1,38 п.п. В ЦБ это объясняют в первую очередь «расширением предложения отдельных продуктов питания». В их числе импортные фрукты, картофель и капуста, а также молоко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с инфляцией в России дальше

Доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко:

«Как правило, в третьем квартале инфляция замедляется на фоне снижения цен на плодоовощную и молочную продукцию. Однако это носит сезонный характер. По мере приближения зимы цены на продукцию в большинстве регионов продолжат свой рост из-за повышения себестоимости продукции и издержек на ее хранение и перевозку. Не стоит забывать про макроэкономические риски: снижение цен на основные продукты экспорта — нефть и газ, а также санкции и торговые ограничения. Поэтому прогноз ЦБ по темпам инфляции по итогу 2022 года от 12% до 15% можно считать довольно оптимистичным, реальные темпы инфляции будут значительно выше».

Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд:

«Традиционно во втором полугодии прирост стоимости товаров в магазинах замедляется, а зачастую можно наблюдать снижение. Причинами этого служат начавшийся на полях сбор урожая зерновых и плодоовощной продукции. К тому же восстанавливаются цепочки поставок товаров из-за рубежа после их разрыва в начале года. Помогает в этом вопросе импортозамещение и покупка товаров через третьи страны. Эти факторы могут привести к снижению инфляции к концу 2022 года. Высока вероятность, что ее итоговое значение окажется ближе к нижней границе обозначенного ЦБ коридора (12-15% — NEWS.ru), если мировая экономика не испытает новых шоков».

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров:

«В России главная причина снижения инфляции — не столько высокий сезон сбора урожая на полях, сколько низкий потребительский спрос. Россияне сейчас стараются тратить меньше, больше сберегать. Наверняка уже в ближайшее время ситуация изменится. Они начнут готовить детей к школе, приобретать осеннюю и зимнюю одежду и обувь. Так что инфляция постепенно начнет расти за счет увеличения потребления. Одновременно будут расти цены на импортные продукты питания. Будут расти объемы параллельного импорта — он дороже из-за усложнения логистики. Доставить товар из Китая или другой азиатской страны дороже, чем из Европы, в четыре раза. По итогам года инфляция в России может составить 14—15%, в ближайшие недели рост цен может составить 0,5-1%».