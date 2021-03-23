Кабмин рассказал, на что потратят 1,3 млрд рублей регионы Сибири

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Кабмин РФ выделил 1,3 млрд рублей на поддержку регионов Сибирского федерального округа. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Около 203 млн рублей из общей суммы потратят на погашение долгов по зарплате перед сотрудниками шахты «Алексиевская» в Кузбассе. Свыше 254 млн рублей — на возведение объектов водоснабжения и очистных сооружений около Телецкого озера в Республике Алтай. Кроме того, на исследование лечения онкологических заболеваний перечислят 200 млн рублей, говорится на сайте правительства.

Тува получит 297 миллионов рублей на завершение строительства школы и двух детских садов в Кызыле. Кроме того, более 352 миллионов рублей пойдёт на погашение задолженности республиканской больницы за поставленное оборудование и приобретение нового для оснащения терапевтического корпуса, — передаёт кабмин.

Предполагается, что дополнительные средства помогут субъектам завершить важные инфраструктурные проекты, обеспечить доступность медицинских и образовательных услуг. Накануне Счётная палата (СП) РФ изучила предпринятые кабмином шаги по борьбе с бедностью и разработала свои подходы по повышению уровня материального благосостояния россиян.

Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года заявил, что к 2030 году доля россиян, живущих ниже черты бедности, должна снизиться до 6,5% с текущих 13,5%.

Как сообщал NEWS.ru, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов рассказал о трёх основных способах борьбы с бедностью. Первый — оказание материальной помощи людям, живущим за чертой бедности, второй — создание условий, при которых люди способны сами себя обеспечить, третий — освобождение малоимущих граждан от подоходного налога.