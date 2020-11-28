Региональные девелоперы получат из федерального бюджета 87,9 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/17ac3fac-3290-11eb-b9a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девелоперам из российских регионов планируется выделить до 2024 года 87,9 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Так, в 2021 году, согласно плану, на эти цели планируется пустить 27,3 млрд рублей, в 2022-м — 28,5 млрд и в 2023-м — 32,1 млрд рублей. В целом по программе «Стимул» нацпроекта «Жильё и городская среда» за три года должны ввести более 20 млн кв. м, пишут «Известия».

На 2021–2024 годы заявки на участие в программе подали в Минстрой 78 регионов, в 2021 году отбор прошли 68 из них, на реализацию заявлено более тысячи объектов и мероприятий к финансированию, сообщили в министерстве. На данный момент в программе участвуют 57 регионов, где девелоперам помогают строить дороги, детские и медицинские учреждения, объекты инженерной инфраструктуры. Новыми участниками программы стали Алтайский, Забайкальский и Камчатский края, республики Тыва, Алтай, Калмыкия, Карелия, Коми, а также Смоленская, Томская, Московская, Мурманская, Оренбургская и Орловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил о необходимости фокусировки на социальных задачах строительства.

Этот год внёс коррективы, хоть и несущественные, и нам нужно быть готовыми к таким коррективам в будущем. Работать на опережение, в том числе создавая дополнительные стимулирующие инструменты, которые позволят нам эффективнее решать возможные преграды, — заявил глава ведомства.

Как писал NEWS.ru, Минстрой хочет запретить строительство апартаментов. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Никита Стасишин в ходе своего выступления в Совете Федерации. Стасишин отметил, что за последние полгода в рамках министерства были разные мнения по этому вопросу. Однако сейчас позиция сводится к тому, что то, что не подходит под жилое, строить нецелесообразно.