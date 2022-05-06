РБК: «Тинькофф» временно отключил SWIFT-переводы в евро

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«Тинькофф» временно остановил возможность переводов в евро по системе SWIFT, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу банка. Отмечается, что руководству компании пришлось пойти на такие меры из-за увеличения сроков прохождения денежных операций. Ранее Запад отключил от SWIFT семь российских банков в рамках санкций. В их число вошли «Открытие», Промсвязьбанк, Альфа-Банк, «Россия», ВЭБ.РФ, ВТБ и Совкомбанк.

Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим. Клиенты могут продолжить осуществлять переводы в долларах, — заявили представители «Тинькофф».

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в шестой пакет санкций войдёт отключение от SWIFT новых российских банков.

Издание The Hill ранее сообщило, что санкции США и их союзников против России привели к серьёзным экономическим трудностям в странах Запада. Журналисты издания также отмечают, что, несмотря на попытки обесценить рубль, российская валюта, наоборот, окрепла, в то время как японская иена обвалилась до 20-летнего минимума. От крупномасштабных рестрикций против России также страдают бедные страны, так как на них ложится основная тяжесть экономических последствий.