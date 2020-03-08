https://static.news.ru/photo/25a9f1e8-6276-11ea-9b46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danita Delimont/Global Look Press

Россия не выходила из сделки с ОПЕК, а наоборот — выступала за её продолжение. Выйти из сделки решила Саудовская Аравия.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на чиновника, близкого к Кремлю. Другой высокопоставленный собеседник издания объяснил замысел Саудовской Аравии. По его словам, саудиты хотели использовать эпидемию коронавируса, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.

Изначально было ясно, что сделка с ОПЕК не навсегда, и вопрос был только в моменте выхода из неё, — цитирует издание своего собеседника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сильнейший обвал нефтяных цен после неудачных министерских переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи в условиях падения спроса дал наблюдателям повод говорить об экономической войне между Россией и Саудовской Аравией. Причём опасения вызывают даже политические связи двух стран. Источники западной прессы в Эр-Рияде говорят о том, что королевство действительно решило «наказать» российское руководство, которое отказалось от идеи снизить добычу.