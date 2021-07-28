Размер средней зарплаты на Украине побил рекорд

На Украине средняя зарплата впервые в истории превысила $500, оказавшись самой высокой за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Государственная служба статистики страны.

Среднее номинальное значение заработной платы на июнь 2021 года для работников предприятий, учреждений и организаций Украины составляет $525. Самый высокий показатель средней зарплаты в Киеве, около $751. Ниже всего дают в Кировоградской области, приблизительно $422, отмечается в сообщении.

До этого самый высокий уровень средней зарплаты фиксировался летом 2008 года в районе $400. Однако начался мировой кризис и это значение стало резко снижаться. После этого подобный уровень зарплаты фиксировался уже в середине 2013 года, после чего упала до $200. Последний раз значение в $400 фиксировалось уже летом 2019 года.

Однако, исходя из данных комитета Верховный рады по вопросам социальной политики, почти половина страны живёт ниже черты бедности и улучшение ситуации в этом вопросе в ближайшее время не планируется.

Ранее стало известно, что большинство россиян не захотели получать зарплату в цифровых рублях. Против введения заработных плат в цифровых рублях выступили 41% россиян, поддержали идею только 11% респондентов.