Минтруда: размер прожиточного минимума в регионах массово занижен

https://static.news.ru/photo/0668b69e-07b6-11eb-9bf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две трети российских регионов занижают размер прожиточного минимума. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

На расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике он сообщил, сумма оказалась меньше, чем заложено в расчётной модели Минтруда.

В 61 субъекте прожиточный минимум на сегодняшний день занижен. Причём, он занижен от 5% до 36% в разных субъектах, — цитирует Котякова ТАСС.

Министр добавил, что в 11 регионах размер прожиточного минимума признан сопоставимым, так как он примерно равен показателям расчётной модели. В остальных субъектах по всем социально-демографическим группам зафиксировано превышение рекомендованных параметров.

Котяков обратил внимание на то, что сложившаяся ситуация формирует социальное неравенство между регионами. В регионах, где норма занижена, налицо "недофинансирование даже для минимального набора, который люди должны иметь для обеспечения своей повседневной жизни, пояснил министр.

Ранее NEWS.ru писал, что по новой методике расчёта минимальный размер оплаты труда в России превысит сумму прожиточного минимума. В 2021 году разница составит 90 рублей, а в 2022 — около 500 рублей.