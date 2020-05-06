Использование механизма «вертолётных денег» и всеобъемлющей помощи населению и предприятиям в нашей стране ограничивают в первую очередь структура отечественной экономики и возможные сверхнегативные последствия. Об этом NEWS.ru заявил директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Опрошенные NEWS.ru экономисты в целом с таким подходом согласны и объясняют, почему.

Наша развивающаяся экономика не сможет в дальнейшем эффективно абсорбировать вкачанную таким образом ликвидность, что во многом ускорит темп инфляции и в ближайшей перспективе создаст дополнительные риски, рассказал экономист.

Более того, отмечает Кабаков, среди развивающихся экономик действия российских властей и ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики и поддержке бизнеса выглядят достаточно прогрессивно .

Если конкретизировать, почему мы не можем себе позволить такие стимуляционные меры, можно ответить достаточно коротко: необходимо было не копить средства, а развивать экономику и не обременять себя геополитическими рисками и финансовыми санкциями. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «ФИНАМ» директор по стратегии ИК «ФИНАМ»

В свою очередь, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах отмечает, что основная помощь гражданам и бизнесу понадобится «на выходе из карантинов». Существенная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорит аналитик, будет потрачена на покрытие обычных расходов бюджета — пенсий, субсидий регионам, на армию, что позволит «обойтись без секвестра».

Сейчас, если раздать деньги всем (пострадавшим выдаются средства в виде пособий или зарплатных субсидий на пропитание, госсектор и многие компании непотребительского сектора пандемией затронуты мало), то сильно пострадавшим это не поможет, а непострадавшие потратят средства в тех отраслях, где и так неплохо. Больше негде. Это как раздавать всем понемногу лекарств. Здоровым не надо, а больным нужна большая доза. Антон Табах старший экономист «Эксперт РА» старший экономист «Эксперт РА»

Ранее министр финансов Антон Силуанов в интервью газете « Ведомости » заявил, что Россия могла бы начать раздавать «вертолётные деньги» (запустить эмиссию и напрямую выдавать средства населению, как поступили власти некоторых государств во время пандемии COVID-19), если бы рубль был мировой резервной валютой.

Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей, — заметил он.

Также глава Минфина подчеркнул, что в настоящее время нет задачи соревноваться в том, кто больше из стран потратит. В этих условиях следует оказать помощь тем, кто нуждается в поддержке в первую очередь. В частности, необходимо содействовать бизнесу в том, чтобы сохранить работников, а также помочь людям оплатить первоочередные расходы на продукты питания, жильё и осуществить выплаты по кредитам, добавил он.

По словам Силуанова, пострадавшие от эпидемии малые предприятия получают отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам сроком на полгода, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр проинформировал, что главная задача состоит в том, чтобы оказать помощь предприятиям после выхода из вынужденных каникул.

К слову, в беседе с NEWS.ru эксперты уточнили, что, вопреки популярным мифам, в той же Германии «вертолётных денег» не раздают. В реальности в этой стране расширяют пособия по безработице и субсидируют зарплаты, выдают субсидии принудительно закрытым предприятиям (по более широкому списку отраслей, чем в РФ, и в больших объёмах, хотя, конечно, там и «минималка» больше кратно. — NEWS.ru).

Вместе с тем выплаты фрилансерам и индивидуальным предпринимателям «возвратны», если не будет потери в доходах по итогам года, хотя и беспроцентны. Ну а в тех же США и Японии относительно поголовные раздачи денег составляют менее одного МРОТ на взрослого.

Специалисты полагают, что в России пытаются всё-таки идти по немецкому пути, правда, без всякой немецкой инфраструктуры для раздачи денег нуждающимся.

Более важные шаги

Раздача «вертолётных денег» не является серьёзной помощью населению, это просто способ перезапуска потребления и не более того, разъяснил член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. В этом смысле данная мера имеет очень краткосрочный эффект.

На его взгляд, Россия уже сделала два более важных шага. Во-первых, это уменьшение ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса до 15%. Причём, это первый случай понижения налогов за последние 15 лет. По сути, это то, что власти должны были сделать, ещё когда поднимали НДС. Второе — снижение ключевой ставки ЦБ.

Эти два решения дадут гораздо более сильный и долгосрочный эффект по сравнению с «вертолётными деньгами». Я бы назвал эти меры более социально значимыми для населения, чем просто раздача денег, как это делают западные демократии, которые имеют возможность включить печатный станок. Сейчас важно, чтобы пострадавшие бизнесы смогли получить беспроцентные или льготные кредиты, сохранили бы существующие и создали новые рабочие места. Государство выделяет на это огромные средства. Хотя это и делается в достаточно инертном режиме, и механизм не может заработать в течение одной недели. Агван Микаелян член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza

Волшебник в голубом вертолёте не поможет

Вместо раздачи денег населению и бизнесу по западному образцу с точки зрения оптимального приложения сил и средств в распоряжении правительства, наиболее эффективным представляется двухэтапная система поддержки различных элементов национальной экономики. Во всяком случае, такой подход считает наиболее взвешенным управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, в период действия ограничительных мер необходима адресная поддержка населения, по возможности, в безналичной форме, дабы снизить нецелевое расходование финансовой помощи. Также, продолжает финансист, нужны всевозможные послабления и моратории на обязательные платежи (ЖКХ, кредиты, арендная плата) с последующей их реструктуризацией.

Стоит отметить, что в принципе такие меры уже предложены для граждан, потерявших работу, а также для предприятий малого и среднего бизнеса.

На втором этапе, после снятия ограничительных мер, наиболее важной задачей, в представлении Пискунова, является скорейший запуск производства. В этом случае для стимулирования производственного сектора гораздо более эффективной мерой можно считать прямое финансирование производства через государственный заказ, инфраструктурное строительство или поддержку отраслей, обеспечивающих максимальную загрузку смежных секторов (например, жилищное строительство).

Один рубль, потраченный в рамках таких программ, способен кратно увеличить спрос сразу в нескольких отраслях, сгенерировать финансовые потоки, включая фонд оплаты труда, что в гораздо большей степени будет способствовать восстановлению платёжеспособности населения, нежели прямая раздача средств без привязки к секторам, где они будут потрачены. Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

С заявлениями Антона Силуанова согласен ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Он уверен, что не стоит соревноваться с развитыми странами в вопросе печатания денег даже для поддержки граждан. В конечном итоге, поясняет эксперт, резкий рост денежной массы может вылиться в ускорение инфляции, а это чревато очередным общим витком падения уровня жизни всего населения. Однако это не значит, что людей и бизнес не нужно поддерживать в этот трудный момент.

Это крайне важно делать, но исходя из имеющихся материальных и финансовых резервов. Необходимо, чтобы правительство хотя бы в этот трудный час научилось выявлять и оказывать эффективную адресную помощь в первую очередь гражданам. Более того, эту помощь нужно оказывать, задействуя наиболее пострадавший бизнес, загружая его государственными подрядами. Причём не обязательно по основному профилю этих организаций. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum

Таким образом правительство убьёт дух зайцев одним выстрелом, заключил специалист.