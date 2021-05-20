Рада призвала Конгресс США ввести санкции по «Северному потоку — 2»

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Депутаты Верховной Рады обратилась к Конгрессу США с призывом ввести санкции против всех участников строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

Верховная Рада Украины призывает Палату представителей и Сенат Конгресса США использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта «Северный поток — 2» путём применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе Nord Stream AG, — говорится в обращении.

Парламентарии подчеркнули, что «Северный поток — 2» является очередной попыткой России использовать энергетику как инструмент гибридной войны. По их мнению, проект напрямую угрожает энергетической безопасности Украины и Европы. Они предупредили, что наличие трубопроводов в Балтийском море может дать РФ повод для мобилизации средств для их защиты. Всё начнётся с контроля движения судов в Балтийском море, а закончится, как в случае с Украиной, блокированием кораблей и влиянием на торговлю в регионе.

19 мая администрация президента США Джо Байдена решила снять санкции с компании Nord Stream 2 AG, которая относится к «Северному потоку — 2». Отмена ограничительных мер находится в национальных интересах США. В сенате возмутились отменой санкций, а в Госдепе настаивают на стремлении закрыть проект газопровода.

Первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что Вашингтон потерпел определённое поражение, пытаясь оказать давление на Германию при помощи сильного запугивания санкциями. В ответ американские власти столкнулись с жёсткой позицией Берлина, для которого этот проект является коммерческим и очень важным для экономики.