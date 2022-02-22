Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ на мировые рынки
Сергей Князев
Сергей Князев
12:33, 22 февраля 2022
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки и намерена совершенствовать всю необходимую для этого инфраструктуру, заявил президент России Владимир Путин в приветствии по случаю открытия очередного саммита Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ). По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, расширение использования природного газа как одного из наиболее экологически чистых видов топлива весьма востребовано в условиях энергетической модернизации.
Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор, — заверил Путин.
Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених предположил, что ФРГ может столкнуться с проблемами в области газоснабжения, если Москва примет ответные меры в ответ на санкции Запада из-за эскалации ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что на такой случай у страны имеется альтернатива, поскольку ЕС гарантировал себе поставки энергоносителей. Тем не менее Берлин стремится предотвратить подобный сценарий развития событий.