Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ на мировые рынки

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Россиянам не стоит ждать катастрофического обвала курса рубля после признания Кремлём ЛНР и ДНР, как в 2014-м после воссоединения Крыма с РФ, заявил экономист Андрей Колганов. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что восемь лет назад курс национальной валюты рухнул не только из-за санкций, но и на фоне резкого падения стоимости нефти. Он предположил, что в этот раз РФ столкнётся с ограничениями в сфере торговли высокотехнологичной продукцией.

Будут введены, вероятно, новые ограничения на торговлю высокотехнологичной продукцией. Конечно, это всё нанесёт определённый ущерб российской экономике, но те проекты радикальные, которые обсуждались в предшествующем месяце, типа отключения системы SWIFT,...