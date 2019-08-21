Президент России Владимир Путин сообщил, что завершена работа на финляндском участке проекта «Северный поток — 2».
Закончена работа на финляндском участке, — сказал президент.
По его словам, компания-оператор Nord Stream 2 AG закончила свою работу сегодня. Прокладка газопровода проводилась в финляндской исключительной экономической зоне.
Ранее российский лидер прибыл в Финляндию. Из хельсинкского аэропорта Вантаа он отправился в Президентский дворец, где проведёт переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Как писал News.ru, премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2». Политик подчеркнул, что в антироссийских ограничениях проглядываются экономические интересы США, но он не видит никаких изменений к лучшему в связи с санкциями.