https://static.news.ru/photo/fb720ef6-c428-11e9-95aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин сообщил, что завершена работа на финляндском участке проекта «Северный поток — 2».

Закончена работа на финляндском участке, — сказал президент.

По его словам, компания-оператор Nord Stream 2 AG закончила свою работу сегодня. Прокладка газопровода проводилась в финляндской исключительной экономической зоне.

Ранее российский лидер прибыл в Финляндию. Из хельсинкского аэропорта Вантаа он отправился в Президентский дворец, где проведёт переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.

Как писал News.ru, премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2». Политик подчеркнул, что в антироссийских ограничениях проглядываются экономические интересы США, но он не видит никаких изменений к лучшему в связи с санкциями.