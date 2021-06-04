Путин выразил надежду на инфляцию ниже 5%

https://static.news.ru/photo/5ee1dc8a-c541-11eb-97df-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что инфляция в России по итогам текущего года опустится ниже 5%. Об этом он заявил на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.

Он уточнил, что в настоящий момент она составляет 5,8%. Президент также отметил, что Центральный банк долгое время держал достаточно низкую ключевую ставку.

Думаю, что и эксперты сходятся к тому, что где-то в районе пяти [процентов], может быть, чуть поменьше, хорошо бы было чуть поменьше, была бы инфляция по 2021 году, — сказал Путин.

Ранее глава «Сбера» Герман Греф заявил, что годовая инфляция в России вряд ли пробьёт уровень в 6%.

На сегодняшний день при расчёте инфляции наибольшее значение придаётся ценам на продукты питания и безалкогольные напитки: их вес в потребительской корзине составляет от 20% до 47%. Жилищные затраты учитываются только в составе расходов на ЖКУ, их доля составляет от 9,6% до 15,5%.