https://static.news.ru/photo/ea9de53e-1c4b-11ea-b39d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей. Об этом сообщил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мы прогнозируем неисполнение до триллиона рублей. Такого, конечно, никогда не было, в прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей, — отметил Кудрин.

В свою очередь российский лидер был удивлён, услышав такие данные.

Что-то многовато, — подчеркнул Путин.

По словам главы Счётной палаты, такие объёмы неисполнения говорят о том, что некоторые процедуры нужно сделать менее бюрократизированными, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, ответственных за неэффективное расходование бюджетных средств назовёт Счётная палата (СП). Кудрин пояснил, что на текущий год в главном финансовом документе страны указан рост расходов на 196 млрд рублей. А на 1 ноября 2019 года исполнен лишь 71% расходов. Таким образом, оставшиеся 29% нужно успеть потратить за два последних месяца, а это 5,7 трлн рублей.