Неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей. Об этом сообщил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мы прогнозируем неисполнение до триллиона рублей. Такого, конечно, никогда не было, в прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей, — отметил Кудрин.
В свою очередь российский лидер был удивлён, услышав такие данные.
Что-то многовато, — подчеркнул Путин.
По словам главы Счётной палаты, такие объёмы неисполнения говорят о том, что некоторые процедуры нужно сделать менее бюрократизированными, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru, ответственных за неэффективное расходование бюджетных средств назовёт Счётная палата (СП). Кудрин пояснил, что на текущий год в главном финансовом документе страны указан рост расходов на 196 млрд рублей. А на 1 ноября 2019 года исполнен лишь 71% расходов. Таким образом, оставшиеся 29% нужно успеть потратить за два последних месяца, а это 5,7 трлн рублей.
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