Путин: товарооборот России и Китая превысил допандемийный уровень

Президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Китая за январь — ноябрь увеличился на 31%. Таким образом, его объёмы превысили допандемийный уровень. В недалёкой перспективе страны ожидают преодоления рубежа в $200 млрд. Об этом глава РФ рассказал во время видеоконференции с главой КНР Си Цзиньпином. Прямой эфир встречи прошёл на российском телеканале «Россия 24».

Укрепляются и торгово-экономические связи. В январе — ноябре товарооборот увеличился на 31% — до $123 млрд. Таким образом, мы уже побили рекорд допандемийного 2019 года. В недалёкой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в $200 млрд, — заметил Путин.

Глава РФ отметил, что в настоящий момент осуществляется целый ряд масштабных совместных проектов в сфере энергетики, в том числе атомной, промышленности и сфере высоких технологий.

Он также заметил, что Китай становится международным центром по производству российской вакцины «Спутник V» и «Спутник Light». По словам Путина, подписаны контракты на выпуск более 150 млн доз вакцины с дестью китайскими производителями.

Путин также сказал, что планирует посетить Пекин в феврале и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. При этом председатель КНР также заявил, что с нетерпением ждёт возможности лично встретиться с президентом России.